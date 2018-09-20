Итоги межкорейского саммита в Пхеньяне

ⓒYONHAP News

С 18 по 20 сентября в Пхеньяне состоялся третий с начала этого года межкорейский саммит. Его основным итогом стала декларация, которую подписали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын. Документ состоит из пяти развёрнутых пунктов. В одном из них зафиксирована договорённость о превращении Корейского полуострова в регион мира, где нет места ядерному оружию и ядерным угрозам.

В ходе переговоров Ким Чон Ын лично выразил стремление к денуклеаризации. Он пообещал окончательно закрыть ракетный полигон и ядерный центр. Другими словами, сделан шаг к выполнению самого сложного условия денуклеаризации Корейского полуострова. Важные договорённости были также достигнуты и в военной области. Стороны пообещали прекратить враждебные действия по отношению друг к другу. Это решение расценивается как первый практический шаг на пути к построению Корейского полуострова без войны. Кроме того, Мун Чжэ Ин и Ким Чон Ын договорились о расширении сотрудничества в различных сферах экономики и культуры.

Очень важный документ подписали в рамках саммита министры обороны Юга и Севера Сон Ён Му и Но Гван Чхоль. Соглашение предусматривает снижение напряжённости на Корейском полуострове и предотвращение случайных военных столкновений, а также установление 10-километровой буферной зоны вдоль сухопутной границы, в которой запрещены артиллерийские стрельбы и военные учения. Аналогичные буферные зоны шириной 80 км устанавливаются на границах между Югом и Севером в Восточном и Жёлтом морях с целью предотвращения столкновений между военными кораблями. До конца года обе стороны обязались вывести из демилитаризованной зоны по 11 постов охраны. После подписания соглашения президент РК Мун Чжэ Ин сообщил о наличии планов скорейшего возобновления работы межкорейского военного комитета для контроля за выполнением договорённостей в военной сфере. Примечательно, что у лидеров двух государств возникло тесное личное общение. По инициативе северокорейской стороны Мун Чжэ Ин и Ким Чон Ын совершили совместную поездку в горы Пэктусан.

На Пхеньянскую декларацию сразу же положительно отреагировало и мировое сообщество, включая США, Китай, Россию и Японию. Вполне вероятно, что состоявшийся межкорейский саммит послужит стимулом для ускорения переговоров между США и КНДР и в итоге приведет ко второй встрече Дональда Трампа и Ким Чон Ына.