Встречи разделённых семей Юга и Севера могут стать регулярными 

Согласно Пхеньянской декларации от 19 сентября, Юг и Север в ближайшее время создадут в туристической зоне Кымгансан постоянно действующий центр встреч разделённых семей. Центр встреч был построен ещё в июле 2008 года, однако длительное время не использовался. На его создание было выделено примерно 50 млн долларов. Но пока объект не пригоден для проживания. После завершения строительства здания в нём прошла только одна однодневная встреча разделённых семей в октябре 2015 года. В настоящее время для того, чтобы здание могло выполнять свою изначальную функцию, необходим ремонт.





С открытием постоянно действующего центра формат встреч разделённых семей может значительно измениться. До сих пор это были разовые мероприятия с участием до 200 человек. Однако в будущем возможно встречи будут проводиться чаще и в разных форматах. При этом проведение индивидуальных встреч в любое время по желанию пока, к сожалению, является затруднительным в связи с удалённым расположением туристической зоны Кымгансан. Поэтому в ближайшее время планируется проведение лишь групповых встреч. Рабочие переговоры по восстановлению зоны и открытию центра встреч начнутся уже после окончания праздничных выходных. Поскольку работы подразумевают ввоз строительных материалов на территорию Севера, необходимы также консультации с американской стороной для урегулирования ряда вопросов, связанных с санкциями. В связи с возрастом представителей первого поколения разделённых семей всё больше и больше людей покидают этот мир, так и не повидавшись с родными по ту сторону границы. По данным на конец мая 2018 года зарегистрировано 132,124 члена разделённых семей. Из них 75,234 человека уже умерли, а возраст более 85% из оставшихся превышает 70 лет. Поэтому постоянно действующий центр встреч разделённых семей необходимо открыть как можно скорее.