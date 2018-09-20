23 сентября Мун Чжэ Ин прибыл в Нью-Йорк. В ходе визита он встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, выступит с речью перед участниками сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие ещё в ряде встреч и мероприятий. На этот раз основное внимание в ходе встречи с Дональдом Трампом будет уделено вопросам проведения второго саммита КНДР и США и прогресса в переговорах по денуклеаризации. В частности, внимание приковано к так называемому «дополнению» Ким Чон Ына – сообщению, озвученному председателем Госсовета КНДР в ходе прошедшего межкорейского саммита. Ранее северокорейский лидер говорил о готовности завершить денуклеаризацию до конца текущего президентского срока Дональда Трампа в январе 2021 года. Озвученное им дополнительное послание включает дорожную карту денуклеаризации и требования по ответным мерам со стороны США. Главный вопрос заключается в том, как его воспримет президент Трамп.





Госсекретарь США Майкл Помпео заявил о необходимости создания «правильных условий», имея в виду меры по денуклеаризации, которые являются предварительным условием для объявления о завершении войны. В таком случае вопрос в том, отвечает ли предложенная Кимом дорожная карта позиции США о создании «правильных условий». Существует мнение, что требования КНДР по ответным мерам со стороны США, помимо объявления об окончании войны, также включают ослабление санкций. То есть Север расширил круг требований. Но США демонстрируют твёрдую приверженность своей позиции в отношении предварительных мер по денуклеаризации. Таким образом, задача предстоящего саммита становится ещё сложнее. Если консенсус удастся достигнуть, вероятность проведения второго саммита КНДР и США до ноябрьских выборов в США возрастёт. Это позволит говорить и о возможности скорого объявления об окончании войны. В противном же случае переговоры могут зайти в ещё больший тупик.