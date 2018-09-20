Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подписали поправки к FTA

24 сентября в Нью-Йорке главы РК и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подписали поправки к соглашению о свободной торговле (FTA). Ожидается, что это позволит РК избавиться от давления США в торговле. Поправки в соглашение стали первым одобренным документом среди других подобных торговых договоров США, которые в данный момент пересматриваются. Начальник управления торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ким Хён Чжон указал на большое значение этого события. Дональд Трамп заявил, что РК и США создали образец торгового сотрудничества. В этой связи в правительстве РК считают, что проблема неопределённости условий торгового партнёрства с США решена.





Главный пункт поправок к соглашению о свободной торговле РК и США касается уступок в сфере автомобильной отрасли. Во-первых, было решено ещё на 20 лет сохранить пошлины на импорт американских автомобилей-пикапов, которые планировалось снять в 2021 году. Квоту на ввоз американских автомобилей увеличили с 25 тыс. до 50 тыс. на каждого производителя. При этом соответствие критериям безопасности США будет приравниваться к прохождению стандартов РК. То же самое касается и автозапчастей для американских авто. Взамен РК отклонила требования США о дополнительном открытии рынка сельскохозяйственных продуктов. Поправки отразили и требование РК об улучшении условий системы разрешения споров между инвестором и принимающей инвестиции страной (ISDS). В частности, если инвестор начнёт процедуру разбирательства через какое-либо другое соглашение о сотрудничестве, то подобное дело не будет рассматриваться в рамках соглашения о свободной торговле между РК и США. Между тем, высказывается позиция о том, что подписание поправок в FTA не позволит РК полностью освободиться от торгового давления США. Поскольку Дональд Трамп является непредсказуемым человеком. В качестве примера приводятся квоты на ввоз стальной продукции в США, которые были введены в отношении РК, несмотря на действие соглашения о свободной торговле.



