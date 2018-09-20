Результаты саммита РК и США в Нью-Йорке 

Встреча лидеров РК и США в Нью-Йорке повысила вероятность проведения второго саммита КНДР и США. Однако пока нет окончательных решений по вопросу объявления об окончании Корейской войны и ответных мер Вашингтона на уступки Пхеньяна по денуклеаризации. По данным представителя администрации президента РК Ким Ый Гёма, Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп сошлись во мнении о необходимости продолжать санкционное давление на КНДР, поддерживая стремление Севера к денуклеаризации путём демонстрации светлого будущего для Пхеньяна. Они также договорились продолжать тесное сотрудничество относительно ответных мер США. Касательно реакции Трампа по объявлению об окончании войны Ким Ый Гём заявил, что не может дать каких-либо комментариев. Он также не стал ничего говорить о том, была ли затронута тема возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и Кымгансанской туристической зоны. В этой связи один из журналистов задал вопрос о том можно ли назвать результаты данного саммита неудачными. Ким ответил, что необходимо сохранять рассудительность.





В общем можно сказать, что результаты южнокорейско-американского саммита являются не окончательными и требуют дальнейшего обсуждения. Первоначально, наибольшее внимание в рамках этого саммита было приковано к реакции США к сообщению Ким Чон Ына, озвученному в ходе прошедшего межкорейского саммита, в котором представлена дорожная карта денуклеаризации и требования по ответным мерам со стороны США. В Вашингтоне, между тем, прежде настаивали на позиции о создании «правильных условий», под которыми подразумеваются действия СК по денуклеаризации. То есть, вопрос был в том совпадут ли позиции сторон на этот раз. Предполагается, что нынешний саммит РК и США позволил сократить, но не устранить разницу в позициях Пхеньяна и Вашингтона. Однако большим достижением является переход на новую ступень вопроса о проведения второго саммита КНДР и США.