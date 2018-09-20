В Нью-Йорке состоялся южнокорейско-японский саммит

25 сентября президент РК Мун Чжэ Ин, прибывший в Нью-Йорк для участия в 73-й сессии Генассамблеи ООН, провёл встречу с японским премьер-министром Синдзо Абэ. В ходе саммита Синдзо Абэ вновь призвал Мун Чжэ Ина сохранить достигнутые при правительстве бывшего президента РК Пак Кын Хе договорённости о разрешении споров вокруг проблемы сексуального рабства во время Второй мировой войны. В свою очередь, Мун Чжэ Ин сообщил о намерении расформировать «фонд примирения и исцеления» по оказанию помощи жертвам сексуального рабства, созданный на средства, выделенные японским правительством. Это связано с тем, что фонд не в состоянии выполнять возложенные на него функции. Президент РК также подчеркнул, что правительство РК не намерено аннулировать прежние договорённости по проблеме сексуального рабства или требовать от Японии повторных переговоров.













«Фонд примирения и исцеления» начал работу 28 июля 2016 года. Он создан в соответствии с договорённостью между Сеулом и Токио от 28 декабря 2015 года. Тогда главы МИД двух стран Юн Бён Сэ и Фумио Кисида договорились о том, что Япония признает ответственность за сексуальное рабство, принесёт извинения жертвам этого преступления и выделит средства на создание фонда в размере 1 млрд иен. Однако, это решение было встречено резкой критикой со стороны южнокорейской общественности, в том числе среди жертв сексуального рабства и профильных гражданских организаций. Дело в том, что договорённости не предусматривают принесения официальных извинений от правительства Японии в виде наказания лиц, ответственных за мобилизацию кореянок в качестве сексуальных рабынь во время протектората Японии над Кореей. Тем более, переговоры сторон проходили фактически за кулисами без согласования с жертвами сексуального рабства. В настоящий момент фонд не может нормально функционировать ввиду ухода в отставку его руководства в связи с резкой общественной критикой.