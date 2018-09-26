Переговоры (협상), 2018 год





Жанр: криминальный

Режиссер: Ли Чжон Сок

В ролях: Сон Е Чжин, Хён Бин и др.

Премьера: 19 сентября 2018 года

Возрастное ограничение: старше 15 лет





Переговорщик Ха Чхэ Юн, лучшая в своем деле, не теряет спокойствия даже в самой сложной ситуации. Однажды ее вызывают на место преступления, но в тот день все идет не по плану... Погибают и заложники и их похитители, что повергает главную героиню в шок.

10 дней спустя глава международной криминальной организации, торговец оружием Мин Тхэ Гу похищает в Тайланде корейского полицейского и корейскую журналистку. В итоге бедная девушка становится предметом переговоров.

Ха Чхэ Юн вступает в смертельно опасные переговоры с Мин Тхэ Гу, при этом она не знает ни причины, ни цели переговоров.

На кону жизни людей, а у нее всего 12 часов!