Переговоры (협상), 2018 год

Мун Чжэ Ин: Ким Чон Ын искренне готов к денуклеаризации
2018-09-26 12:44:44
#Новости шоу-бизнеса l 2018-09-20
Жанр: криминальный
Режиссер: Ли Чжон Сок
В ролях: Сон Е Чжин, Хён Бин и др.
Премьера: 19 сентября 2018 года
Возрастное ограничение: старше 15 лет
Переговорщик Ха Чхэ Юн, лучшая в своем деле, не теряет спокойствия даже в самой сложной ситуации. Однажды ее вызывают на место преступления, но в тот день все идет не по плану... Погибают и заложники и их похитители, что повергает главную героиню в шок.
10 дней спустя глава международной криминальной организации, торговец оружием Мин Тхэ Гу похищает в Тайланде корейского полицейского и корейскую журналистку. В итоге бедная девушка становится предметом переговоров.
Ха Чхэ Юн вступает в смертельно опасные переговоры с Мин Тхэ Гу, при этом она не знает ни причины, ни цели переговоров.
На кону жизни людей, а у нее всего 12 часов!
2018-09-26 12:44:44
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2018-09-26