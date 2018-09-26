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Переговоры (협상), 2018 год

#Новости шоу-бизнеса l 2018-09-20


Жанр: криминальный

Режиссер: Ли Чжон Сок

В ролях: Сон Е Чжин, Хён Бин и др.

Премьера: 19 сентября 2018 года

Возрастное ограничение: старше 15 лет


Переговорщик Ха Чхэ Юн, лучшая в своем деле, не теряет спокойствия даже в самой сложной ситуации. Однажды ее вызывают на место преступления, но в тот день все идет не по плану... Погибают и заложники и их похитители, что повергает главную героиню в шок.

 10 дней спустя глава международной криминальной организации, торговец оружием Мин Тхэ Гу похищает в Тайланде корейского полицейского и корейскую журналистку. В итоге бедная девушка становится предметом переговоров.

Ха Чхэ Юн вступает в смертельно опасные переговоры с Мин Тхэ Гу, при этом она не знает ни причины, ни цели переговоров.

На кону жизни людей, а у нее всего 12 часов!

Переговоры (협상), 2018 год
Переговоры (협상), 2018 год
Переговоры (협상), 2018 год
Переговоры (협상), 2018 год
Переговоры (협상), 2018 год
Переговоры (협상), 2018 год
Переговоры (협상), 2018 год
Переговоры (협상), 2018 год
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