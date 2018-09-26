Компания Boksoondoga – производитель макколли премиум-класса

ⓒ Boksoon

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о южнокорейской компании Boksoondoga (복순도가), которая производит традиционный рисовый слабоалкогольный напиток Макколли премиум-класса. Подробнее о ней нам расскажет председатель совета директоров компании г-н Ким Мин Гю.





Дома мы делали корейское вино по рецептам, которые остались ещё от бабушки. Помню, как в детстве бабушка или мама угощала гостей нашим домашним вином. В округе любили наше вино.





ⓒ Boksoon

Компания Boksoondoga начала с домашнего вина, которое делали супруги Ким Чжон Сик и Пак Пок Сун, соблюдая рецепты, передававшиеся из поколения в поколение. Речь идёт о традиционном корейском слабоалкогольном напитке макколли, который делали для работников в период полевых работ. В 2010 году была основана компания Boksoondoga, в названии которой отражено имя супруги основателя предприятия.





Сегодня не так много макколли, сделанного с применением традиционной закваски нурук. Ещё меньше производителей, которые нурук делают самостоятельно. Родители говорили, что этот ингредиент является самым важным в производстве макколли. На втором месте по важности глиняные чаны. Мы используем старые чаны, которым от 50 до 70 лет. Вы можете увидеть это на нашем заводе в уезде Ульчжу-гун города Ульсана. Родители учили, что для изготовления хорошего вина нужно использовать именно старые чаны.





ⓒ Boksoon

Компания Boksoondoga не использует консерванты и искусственные ингредиенты, применяя только местный рис, закваску нурук и чистую воду из подземных источников. Процесс брожения происходит в старых глиняных кувшинах, которые позволяют вину дышать. Летом макколли доходит до нужной кондиции за три недели, а зимой за четыре. За это время макколли от Boksoondoga приобретает уникальный вкус.





Используя закваску нурук, мы даём напитку хорошо настояться. Это обеспечивает сильное газообразование. Если в это время прислушаться к кувшину, то можно услышать звук, похожий на дождь. Наш напиток проходит процесс естественного брожения. Поэтому его вкус каждый сезон разный. Через некоторое время получается готовый концентрат, из которого мы и изготавливаем макколли. Мы делаем акцент не на чёткой отлаженности, а на традиционности рецептуры. В этом и заключается вкус макколли. Мы активно работаем над пропагандой нашего бренда, рассказывая об отличиях нашего традиционного макколли от обычных заводских аналогов.





Макколли Boksoondoga домашнего приготовления. Поэтому он мягкий и каждый сезон имеет немного другой уникальный вкус. При этом в маркетинге компания придерживается самых современных тенденций. Старший сын основателя г-н Ким Мин Гю создал особый дизайн бутылки. Будучи инженером, он также спроектировал производственный цех с применением традиционных материалов – глины, соломы, древесного угля. Это позволило создать пространство, где любой желающий может воочию увидеть традиционный процесс изготовления макколли. В 2012 году бренд Boksoondoga был выбран в качестве официального корейского вина на Сеульском саммите по ядерной безопасности. В 2015 году компания получила золотую награду на ежегодном винном конкурсе в Сан-Франциско. Она была также удостоена серебряной награды на конкурсе в Великобритании.





Сегодня наша продукция продаётся в крупных универмагах, отелях, курортных комплексах и экспортируется в Японию и Гонконг. В Японии наш бренд уже знают многие ценители. Мы считаем, что у рынка макколли премиум-класса есть потенциал. Ориентируясь на него, мы постоянно наращиваем экспорт. Особенно стоит отметить поставки в Гонконг. Там много известных отелей, имеется большой спрос на дорогие вина со всего мира. Наш макколли также пользуется спросом, что позволяет увеличивать экспорт.





Стоимость макколли Boksoondoga составляет 12 тыс. вон или около 10 долларов. Это в 10 раз больше, чем цена обычного макколли. Из-за трудоёмкого процесса производства, при котором всё делается вручную, цех выпускает 200-300 бутылок в сутки. Но продажи растут по 30% ежегодно. В этом году компания Boksoondoga была упомянута известным британским журналом Monocle в качестве небольшого предприятия, имеющего хороший потенциал. Пожелаем успеха этой компании на её непростом пути!