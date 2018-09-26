Рост экспорта продукции пищевой отрасли K-Food

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24 сентября в Корее отмечается осенний праздник урожая и поминовения предков Чхусок. По традиции в это время вместе собираются все близкие родственники, накрывая богатый стол из традиционных и всеми любимых блюд. Между тем, сегодня можно попробовать корейский вкус где угодно. Южнокорейские продукты питания экспортируются по всему миру, привлекая внимание не менее чем K-Beauty. О развитии и перспективах K-Food мы поговорим с директором Института экономических исследований Чхамчжоын г-ном Ли Ин Чхолем.





В этом году объём экспорта K-Food может составить 10 трлн вон или 8 млрд 900 млн долларов. Южнокорейская продукция пищевой промышленности распространяется в основном за счёт Choco Pie, корейских пельменей на пару и сушёной морской капусты ким, производство которых в Республике Корея хорошо налажено. По имеющимся данным, в прошлом году экспорт сельскохозяйственных и морепродуктов составил 9 млрд 153 млн долларов. Это на 6,5% больше, чем год назад. За последние 10 лет показатель вырос в 2,5 раза.





В прошлом году поставки соответствующей продукции в Японию составили 2 млрд 85 млн долларов, в Китай - 1 млрд 360 млн долларов. В отношении США впервые была достигнута отметка в 1 млрд долларов. Между тем, быстрыми темпами растут поставки в Таиланд, Россию, Ирландию и другие страны. В случае с Таиландом рост составил 43%. В прошлом экспортёры ориентировались на местные корейские диаспоры. Но сегодня растёт спрос и среди коренных жителей.





В прошлом году наиболее популярным продуктом K-Food на зарубежных рынках стала лапша быстрого приготовления рамён и продукты из морской капусты ким. При этом экспорт ким составил 513 млн долларов, что на 45% больше, чем в предыдущем году. Объём экспорта за десять лет вырос в семь раз, составив 20 тыс. тонн. Южнокорейский ким экспортируется в 109 стран. Половина сушёной морской капусты, потребляемой в мире, приходится на Республику Корея. Продажи отечественной лапши рамён за рубежом также выросли, составив в прошлом году 381 млн долларов.





Ким сравнивают с «полупроводником» в сфере продуктов питания, учитывая стремительный рост экспорта. Но на первом месте по объёму экспорта среди продукции пищевой отрасли стоит рамён. Причём более половины поставок за рубеж пришлись на две компании – Nongshim и Shinramyun. В прошлом году в России продажи бренда Dosirac Noodles или просто «Доширак» компании Рaldo food превысили 200 млн долларов. Доля данного бренда на местном рынке составила 60%.





Нельзя не упомянуть и южнокорейских производителей напитков. В случае с крупной компанией Lotte Chilsung Beverage в прошлом году в Россию было экспортировано 1 млн 240 тыс. ящиков напитка Milkis, что на 55% больше, чем в предыдущем году. Также есть компания Let's Be, производящая кофе. В прошлом году она заняла 90% российского рынка кофе в баночках. Активно распространяется молоко со вкусом бананов и дыни компании Binggrae. Данный продукт экспортируется в 10 стран. Особой популярностью он пользуется в Китае, где компания построила завод. Сеть быстрого питания Lotteria имеет 225 ресторанов во Вьетнаме, заняв в этом сегменте первое место.





Помимо этого, CheilJedang заняла в США первое место на рынке пельменей на пару со своим брендом bibigo. Choco Pie от Orion второй год подряд занимает первое место в рейтинге лучших брендов в Китае. Binggrae, начавшая экспорт в 1995 году, сегодня экспортирует мороженое в 16 стран. Известный в Республике Корея бренд свежей выпечки Paris Baguette открыл 320 точек в США, Вьетнаме, Сингапуре, Франции и других странах. С чем же связан такой рост популярности K-Food?





Самую большую роль в этом играет здоровый имидж южнокорейских продуктов питания, а также приемлемая цена. Кроме того, наша продукция отличается высоким качеством и вкусом. Часто в зарубежных странах она входит в сегмент премиумной или здоровой пищи. Эксперты выделяют среди факторов успеха K-Food маркетинг, учитывающий особенности местных рынков. Нужно отметить и то, что отечественные профильные компании, ограниченные внутренним рынком, начинают активно работать в сфере экспорта, постоянно вкладывая средства в новые разработки.





K-Food обеспечил имидж высокого качества и хорошего вкуса продукции, что и стало залогом быстрого роста экспорта. Профильные компании также прилагают большие усилия для того, чтобы привлечь интерес покупателей. В частности, они активно изучают предпочтения местных рынков, чтобы прочно занять свою нишу.





В настоящий момент более половины экспорта K-Food приходится на рынки Китая, Японии и США. Именно поэтому, когда в прошлом году КНР принял меры экономического давления на Сеул в связи с размещением в Республике Корея американских комплексов ПРО THAAD, южнокорейские производители пищевой продукции столкнулись с большими проблемами. В этой связи в прошлом году правительство создало группу экспертов по вопросу расширения каналов экспорта. Вскоре было отобрано 20 стран, экспорт в которые власти активно поддерживают. Вместе с тем, южнокорейская профильная отрасль всё больше внимания уделяет сегменту продуктов - халяль. Поскольку соответствующий мировой рынок, по прогнозам, вырастет с одного триллиона долларов в этом году до двух триллионов в 2020 году.





K-Food активно распространяется по миру, знакомя жителей планеты со вкусом корейских продуктов, отличающихся высоким качеством и новизной. Но на этом пути ещё много работы и одним из знаковых событий станет скорое достижение экспортной отметки в 10 трлн вон.