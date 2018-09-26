Мун Чжэ Ин: Ким Чон Ын искренне готов к денуклеаризации
2018-09-26 12:44:44
#Мелодии Кореи l 2018-09-26
Еще на днях в Корее отмечали национальный праздник урожая и поминовения предков Чхусок. Раньше в этот праздник люди устраивали народные гуляния с игрой на традиционных барабанах, песнями, плясками. Такие массовые мероприятия создавали сплоченную, дружескую атмосферу в деревнях и помогали местным жителям передохнуть от тяжелой жизни. Подробнее о духе праздничных народных гуляний вы узнаете в нашем выпуске.
Выпуск 381. Гуляния в праздник Чхусок
* Песня "Кхвэчжиначхинчхин" - Группа "Арису"
* Третья часть мелодии "Фестиваль" - Оркестр традиционных инструментов провинции Кёнгидо
* Песня "Пожелания и молитвы" - Ли Гван Су (вокал)
2018-09-26 12:44:44
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