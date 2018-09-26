Корейский фильм на испанском кинофестивале

Корейская мистическая драма «После моей смерти» (죄 많은 소녀/After My Death) была официально номинирована на премию международного фантастического кинофестиваля в Сиджесе. Таким образом, на 51-ую церемонию кинофестиваля в Сиджесе (Международный кинофестиваль в Каталонии) попали сразу две корейские картины: «Вместе с богами» (신과함께) вошло во внеконкурсную секцию фантастического кино, «После моей смерти» будет соревноваться за премию в секцию «Noves Visions». Престижная кинопремия пройдет в Каталонии с 4 по 14 октября 2018 года. Также стало известно, что картина режиссера Ким Ы Сока выйдет в прокат во Франции. Прокат драмы в европейском стране демонстрирует, что у корейского независимого кино есть большой потенциал.