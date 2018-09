У группы GOT7 миллионы просмотров за сутки

ⓒ Melon

Музыкальное видео к новой композиции «Колыбельная» (Lullaby) группы GOT7 всего за сутки собрало 10 миллионов просмотров. 17 сентября в 18:00 по местному времени GOT7 презентовали третий студийный альбом «Настоящее: ТЫ» (Present : YOU), в котором заглавным треком была обозначена «Колыбельная». Одновременно с этим на официальном канале группы в Youtube появился клип, который за 24 часа с момента публикации собрал более 10 миллионов просмотров. Для сравнения, клип на песню «Смотри» (Look) из мини-альбома «Все внимание на тебе» (Eyes On You) смог преодолеть отметку в 10 миллионов просмотров за 3 суток. Новый альбом стал также горячей темой в корейских и зарубежных чартах. Так, по состоянию на 18 сентября альбом поднялся на первое место категории «Альбомы» в iTunes 25 стран, среди которых Бразилия, Финляндия, Гонгконг, Мексика и Новая Зеландия. Он также попал в десятку альбомов в США, Австралии, Канаде, Греции, Норвегии, Словакии, Ирландии, Португалии, Испании, Швеции, Бельгии, Дании, Италии, Австрии, Франции и др.