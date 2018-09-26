Певица IU и ее фанаты пожертвовали огромную сумму

ⓒ YONHAP News

По информации News 1 от 18 сентября, популярная певица IU и ее фан-клуб «Юэна» в честь десятилетия с момента дебюта самой IU пожертвовали 100 миллионов вон. Средства были перечислены Фонду защиты детей «Зеленый зонтик», который входит в глобальную организацию по благоустройству детей (글로벌 아동복지대표기관 초록우산어린이재단). В тот день официальный представитель Фонда защиты детей «Зеленый зонтик» заявил, что IU и ее фан-клуб пожертвовали 100 миллионов вон под общим именем, переданная сумма будет потрачена на стипендии детям из малоимущих семей, а также детям, которых воспитывают бабушки и дедушки. IU начала помогать Фонду еще в 2015 году, тогда певица перечислила 100 миллинов вон на помощь незащищенным категориям населения. В марте 2018 года она пожертвовала 50 миллионов вон центру поддержки пенсионеров. Напомним, двадцатипятилетняя IU дебютировала 18 сентября 2008 года, в честь этого с октября по декабрь этого года певица отправится в тур по 7 крупнейшим городам Азии.