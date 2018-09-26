BTS в гостях у Джимми Фэллона

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Известная мужская группа BTS, чей новый альбом уже третью неделю удерживает первое местое в самом Билборде, появится в эфире американского ток-шоу «Ночное шоу с Джимми Фэллоном». Об этом стало известно из официального акаунта телепередачи в социальной сети. «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» является главным ток-шоу телеканала NBC, куда приглашаются звезды первой величины. Шоу, в котором участники BTS не только станут главными гостями, но и подарят присутствующим живое выступление, будет транслироваться 25 сентября на телеканале NBC. Таким образом, в общем счете корейская к-поп группа побывала в гостях разных развлекательных шоу трех крупнейших американских каналов – ABC, CBS и NBC, укрепив статус уже всемирно известной группы. На данный момент BTS находятся в мировом туре под названием «Люби себя» (LOVE YOURSELF), и по состоянию на 20 сентября музыканты дают концерт в Канаде.