Глава 5. На пути к поиску страны надежды (3)

Наступил день, когда дул тихий ветер. Старый моряк и наш герой отправились в путь в восточном направлении. Около четырёх дней они плыли на корабле. Во время путешествия Хо Сэн Вон рассказывал старому попутчику о своей утопии: «Я всегда мечтал создать свою страну. Там нет бедных, все люди являются богатыми. Они работают вместе и живут как одна большая семья. В этой утопии нет социального расслоения общества. Нет янбанов и нет низких слоев населения. Никто из них не будет испытывать проблему нехватки еды и денег. Когда всё будет готово, я создам письменность для них». Услышав рассказ учёного Хо, старика начал уважать его ещё больше: «Господин Хо Сэн Вон является подарком от Бога. Если он создаст такую страну, о которой он мне рассказал, то я смогу жить как настоящий человек. Никто меня не будет презирать». Вдруг он чувствовал себя бодрым и стал сильнее грести. Вскоре маленький корабль добрался до острова. С первого взгляда остров очень понравился Хо Сэн Вону. Как и рассказал старик, на острове рос густой лес. Через лес он забрался на вершину горы. Когда он с вершины смотрел вниз, остров казался неидеальным, как показался на первый взгляд: «Он слишком маленький. Что делать с ним?» Как стало понятно, остров оказался намного меньше, чем ожидал наш герой. Учёный Хо ходил повсюду. К счастью, здесь росли фруктовые деревья и цветы. Хо Сэн Вон потрогал почву пальцем: «Почва достаточно благоприятна для сельского хозяйства, а вода пригодна для питья. Люди получат своё за свой труд». Старик спросил: «Как вам этот остров? Это то, что вы искали?» Наш герой захохотал: «Остров маленький, но он пригодится для моей утопии на некоторое время». Услышав слова Хо Сэн Вона, рыбак снова задал вопрос: «Странно, как мы можем создать страну? Здесь никто не живёт». Учёный Хо загадочно улыбнулся: «Ведь к человеку с добрыми намерениями тянутся люди. Тебе ни о чём не надо беспокоиться. Всё будет хорошо». Ничего не понимая из рассказа собеседника, старик, молча, смотрел на нашего героя. Хотя Хо Сэн Вон с уверенностью ответил на вопрос старика, ему также было не совсем понятно, каким образом основать государство: «Нелегко найти подходящую землю для моей утопии. Но пройдёт время, и всё наладится».