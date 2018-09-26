



Приходя с учебы, он бежал в ванную и обливался водой, а когда выходил оттуда, то от него пахло мылом. И хотя я неподвижно сидела спиной к нему за столом, я отлично предчувствовала его приближение, выражение лица и даже настроение.





그가 학교에서 돌아와 욕실로 뛰어가서

물을 뒤집어쓰고 나오는 때이면 비누 냄새가 난다.





나는 책상 앞에 돌아앉아서 옴짝도 하지 않고 있더라도

그가 가까이 오는 것을,

그의 표정이나 기분까지라도,

넉넉히 미리 알아차릴 수 있다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Дзельква - очень крепкое и красивое раскидистое дерево, к тому же, живущее очень долго. В рассказе говорится не просто о дзелькве, а о молодой дзелькве. Оно указывает на новое поколение и новый мир, пришедший на смену старому поколению, жившему в прежнюю эпоху 1950-х годов. Сук Хи и Хён Гю не поддаются внешнему давлению и намерены сохранить свою свободу и счастье, ведя за собой этот мир.





Однажды она забралась на вершину горы и наблюдала за ароматными полевыми розами, проглядывавшими сквозь деревья дзельквы. Но вдруг она увидела Хён Гю.









Когда он остановился в двух-трех метрах от меня, я почувствовала непроизвольное желание броситься к нему всем телом.

Но вместо этого я, наоборот, прильнула к молодой дзелькве.

Моя жизнь не закончена. Я могу любить его еще.

- Пообещай мне, что ты вернешься домой. Завтра, послезавтра, как можно скорее.

Он выдавил из себя легкую улыбку, затем развернулся и побежал вниз по горной тропе. Ветер дул ему в лицо.

Я смеялась, обнимая молодое дерево дзельквы.





그가 이삼미터의 거리까지 와서 멈추었을 때

나는 내 몸이 저절로 그 편으로 내달은 것 같은 착각을 느꼈다.

사실은 그와 반대로 젊은 느티나무 둥치를 붙든 것이었다.

내 삶은 끝나버린 것이 아니었다.

나는 그를 더 사랑하여도 되는 것이었다.





“이제는 집에 돌아오겠다고 약속해 주겠지.

내일이건 모레건 되도록 속히....“





그는 억지로처럼 조금 미소하였다.

그리고 빙글 몸을 돌려 산비탈을 달려 내려갔다.

바람이 마주 불었다.

나는 젊은 느티나무를 안고 웃고 있었다.









Писательница Кан Син Чжэ (1924 - 2001) дебютировала с произведением "Лицо" в 1949 году в журнале "Мунъе". В 1959 году она получила премию Корейской ассоциации литераторов за рассказ "Утёс". Рассказ "Молодая дзельква" был опубликован в журнале "Сасанге" в 1960 году.