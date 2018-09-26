



Дата рождения: 11 января 1982 г.

Место рождения: г. Тэгу

Рост: 165 см

Вес: 45 кг





Сон Е Чжин – известная корейская киноактриса. Начала карьеру в 2001 году, снявшись в главной роли телесериала «Вкусное предложение руки» (맛있는 청혼). Роль принесла актрисе большую популярность и открыла двери во многие другие проекты.

В итоге Сон Е Чжин снялась в большом количестве романтических фильмов и сериалов. Среди которых фильм «Роман о любви» (연애소설) 2002 года, «Классика» (클래식) 2003 года, «Ластик моей памяти» (내 머리 속의 지우개) 2004 года, «Выход» (외출) 2005 года, «Жена вышла замуж» (아내가 결혼했다) 2008 года, «Принцесса Док Хе» (독혜옹주) и сериалы «Вкусное предложение руки» (맛있는 청혼) 2001 года, «Запах лета» (여름향기) 2003 года, «Эра любви» (연애시대) 2006 года, «Личное предпочтение» (개인의 취향) 2010 года, «Акула» (상어) 2013 года, «Красивая и щедрая старшая сестра» (밥 잘 사주는 예쁜 누나) 2018 года и др. В 2018 году на экраны кинотеатров вышел криминальный боевик «Переговорщик», где Сон Е Чжин исполнила главную роль. Партнером по съемочной площадке стал не менее известный корейский актер Хён Бин.