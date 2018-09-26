Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год





Жанр: драма

Режиссер: Ли Чжи Вон

В ролях: Хан Чжи Мин, Ким Си А, Ли Хи Чжун и др.

Премьера: 11 октября 2018 года

Возрастное ограничение: старше 15 лет





Главная героиня Пэк Сан А однажды защищая себя, получает в довольно юном возрасте тюремный срок. Проходят годы, бывшая заключенная живет одинокой жизнью, никому не верит и никого не любит.

В один день она встречает маленькую и худенькую девочку Чи Ын, пытающуюся сбежать из жестокой реальности. Сан А не знает почему, но Чи Ын напоминает её саму в детстве. В итоге она решает спасти девчонку и встает на путь борьбы с этим миром.

«Пойдешь со мной?»