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Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год

#Новости шоу-бизнеса l 2018-09-27


Жанр: драма

Режиссер: Ли Чжи Вон

В ролях: Хан Чжи Мин, Ким Си А, Ли Хи Чжун и др.

Премьера: 11 октября 2018 года

Возрастное ограничение: старше 15 лет


Главная героиня Пэк Сан А однажды защищая себя, получает в довольно юном возрасте тюремный срок. Проходят годы, бывшая заключенная живет одинокой жизнью, никому не верит и никого не любит.

В один день она встречает маленькую и худенькую девочку Чи Ын, пытающуюся сбежать из жестокой реальности. Сан А не знает почему, но Чи Ын напоминает её саму в детстве. В итоге она решает спасти девчонку и встает на путь борьбы с этим миром.

«Пойдешь со мной?»

Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год
Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год
Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год
Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год
Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год
Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год
Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год
Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год
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