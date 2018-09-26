Мисс Бэк (미쓰백), 2018 год

Мун Чжэ Ин: Ким Чон Ын искренне готов к денуклеаризации
2018-09-26 12:44:44
#Новости шоу-бизнеса l 2018-09-27
Жанр: драма
Режиссер: Ли Чжи Вон
В ролях: Хан Чжи Мин, Ким Си А, Ли Хи Чжун и др.
Премьера: 11 октября 2018 года
Возрастное ограничение: старше 15 лет
Главная героиня Пэк Сан А однажды защищая себя, получает в довольно юном возрасте тюремный срок. Проходят годы, бывшая заключенная живет одинокой жизнью, никому не верит и никого не любит.
В один день она встречает маленькую и худенькую девочку Чи Ын, пытающуюся сбежать из жестокой реальности. Сан А не знает почему, но Чи Ын напоминает её саму в детстве. В итоге она решает спасти девчонку и встает на путь борьбы с этим миром.
«Пойдешь со мной?»
2018-09-26 12:44:44
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2018-09-26