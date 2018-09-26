Перспективы второго американо-северокорейского саммита

ⓒ YONHAP News

Вслед за состоявшейся на прошлой неделе в Пхеньяне очередной межкорейской встречей на высшем уровне скоро может пройти второй американо-северокорейский саммит. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил в ходе состоявшейся 24 сентября в Нью-Йорке встречи с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином. Участники встречи коснулись вопроса, связанного с объявлением об официальном окончании Корейской войны. О том, есть ли надежды на прорыв в переговорном процессе между Пхеньяном и Вашингтоном, расскажет профессор Пак Вон Гон с факультета международных отношений Университета Хандон.