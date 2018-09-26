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Договорённость о совместных поисках места захоронения патриота Ан Чжун Гына

#Вехи на пути к воссоединению​ l 2018-09-27

На пути к воссоединению

ⓒ KBS News

Каждый год 26 марта в Корее проходит памятная церемония по случаю  очередной годовщины гибели смерти Ан Чжун Гына, одного из наиболее почитаемых борцов за независимость страны. В 1910 году японские оккупанты казнили его за убийство тогдашнего генерал-резидента Кореи Ито Хиробуми. К сожалению, останки корейского патриота до сих пор остаются на чужбине. Однако Южная и Северная Корея прилагают совместные усилия с целью возвращения их на родину. В этом выпуске мы расскажем о соглашении Юга и Севера 2005 года о совместных поисках и перезахоронении останков Ан Чжун Гына.

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