ФРС США повысила ключевую ставку на 0,25%

27 сентября Федеральная резервная система США повысила свою ключевую ставку на четверть процента, и теперь она составляет 2 – 2,25% годовых. В результате разрыв между процентными ставками США и РК повысился до 0,75%. Это наибольший показатель за последние 11 лет. В ходе состоявшегося в Сеуле совещания по вопросам финансов и макроэкономики был рассмотрен ряд ответных мер. Изучается также возможность утечки иностранного капитала, которая происходит в условиях большой разницы в учётных ставках. Этому есть две основные причины. Во-первых, инвесторы готовы переместить свои средства ради даже незначительной разницы в 0,1%. Во-вторых, даже если ставки одинаковы, капитал предпочтёт более стабильные условия.





США по-прежнему предоставляют более надёжные условия для инвестиций. Поэтому даже когда процентная ставка в РК выше, инвесторы зачастую отдают предпочтение США для получения более стабильных условий. А в данный момент США не только стабильнее, но и предлагают более высокую процентную ставку, и она постепенно растёт. Всё это тревожит не только южнокорейскую экономику, но и экономики многих стран мира. Однако на этот раз увеличение разрыва между процентными ставками в США и РК не привело к резкому оттоку капитала. По сообщению Банка Кореи, в сентябре фонд ценных бумаг даже пополнился за счёт иностранных инвестиций. Чистый отток инвестиций в акциях составил 2,5 млн долларов, а приток превысил 10 млн долларов. Это свидетельствует о том, что в атмосфере глобальной финансовой напряжённости корейские облигации считаются сравнительно стабильным активом. Однако это не говорит о каком-то особом иммунитете: при такой большой разнице между процентными ставками США и РК вероятность резкой утечки иностранного капитала остаётся высокой.



