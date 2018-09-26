Решение о сокращении постов охраны в ДМЗ примет командование сил ООН 

Приостановка совместных южнокорейско-американских учений немного снизила уровень боеготовности вооружённых сил двух стран. Об этом сообщил в ходе сенатских слушаний генерал Роберт Абрамс, чья кандидатура предложена на пост командующего объединёнными южнокорейско-американскими силами на Корейском полуострове. Он также отметил, что Пхеньянская декларация, принятая Югом и Севером, не связана с соглашением о перемирии. Что касается сокращения количества постов охраны в демилитаризованной зоне (ДМЗ), то этот вопрос не относится к компетенции руководителей Корейских государств. Он решается командованием сил ООН. Речь идёт о постах охраны, установленных в демилитаризованной зоне на границе между двумя государствами. Во избежание случайных боевых столкновений в ДМЗ допускается лишь обычное стрелковое оружие. Однако Север решил установить там посты охраны, на что Юг ответил аналогичной мерой.

В настоящее время посты охраны представляют собой бетонные бункеры, каждый из которых вмещает около взвода солдат из 30-40 человек и оснащён тяжёлыми видами стрелкового оружия. Это нарушает условия перемирия. В целях маскировки Север называет размещённые там силы “народной милицией”. Юг также назвал свой контингент "гражданской полицией”. Вопрос о показательном закрытии постов охраны в целях снятия напряжённости между двумя странами был впервые поднят в официальном заявлении министерства обороны РК. Соответствующая договорённость включена в соглашение в военной области, заключённое в рамках недавнего межкорейского саммита в Пхеньяне. Предполагается закрыть всего около десяти пунктов - по три на каждом участке ДМЗ - западном, центральном и восточном.