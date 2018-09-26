Радио Романс (1) 저야 영광이죠

Мун Чжэ Ин: Ким Чон Ын искренне готов к денуклеаризации
2018-09-26 12:44:44
#Говорим как герои сериалов l 2018-09-24
Фраза недели
저야 영광이죠
[Чоя ён гван и дзё]
Для меня это честь.
Грамматика
저 - местоимение, которое имеет значение «я» в неофициально вежливой стиле речи. К нему добавляется суффикс -야, которое подчеркивает объект приложения. Далее идет существительное 영광 «слава», «честь» с окончанием –지 и -요, имеющие подчеркивающую функцию в неофициально вежливой стиле речи. Все вместе저야 영광이지요, сокращенно 저야 영광이죠.
- 저의 책을 읽어주셨는데, 저야 영광이죠.
- Вы же прочитали мою книгу, это для меня честь.
- 제가 초대를 받게 되었는데, 저야 영광이죠.
- Это ведь меня пригласили, это для меня четь.
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
제가 감사합니다 – «Это я хочу вас поблагодарить».
아닙니다 – «Да нет, что вы».
2018-09-26 12:44:44
2018-09-24
2018-09-26