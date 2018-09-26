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Радио Романс (1) 저야 영광이죠

#Говорим как герои сериалов l 2018-09-24

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

저야 영광이죠 

[Чоя ён гван и дзё] 

Для меня это честь.


Грамматика 

저 - местоимение, которое имеет значение «я» в неофициально вежливой стиле речи. К нему добавляется суффикс -야, которое подчеркивает объект приложения. Далее идет существительное 영광 «слава», «честь» с окончанием –지 и -요, имеющие подчеркивающую функцию в неофициально вежливой стиле речи. Все вместе저야 영광이지요, сокращенно 저야 영광이죠.


- 저의 책을 읽어주셨는데, 저야 영광이죠.

- Вы же прочитали мою книгу, это для меня честь.


- 제가 초대를 받게 되었는데, 저야 영광이죠.

- Это ведь меня пригласили, это для меня четь.



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


제가 감사합니다 –  «Это я хочу вас поблагодарить».

아닙니다 – «Да нет, что вы».


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