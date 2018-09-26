Осенние песни Кореи

Рубрику «Минин плейлист» сентября на наших волнах прозвучали популярные южнокорейские эстрадные песни о осени и композиции, всплывающие в памяти у корейцев в это тоскливое, но, бесспорно, прекрасное время года.

Открыла рубрику грустная баллада «Скучаю по тебе» в исполнении Ким Бом Су, особенно популярная у корейских меломанов осенью. «Скучаю по тебе» - один из лучших хитов певца Ким Бом Су, известного своими трогательными балладами, затрагивающими самую глубь души. Композиция появилась в 2002 году, но она продолжает часто звучать на радио и телепрограммах Кореи и в настоящее время.

Далее мы предложили послушать нашим уважаемым радиослушателям песню «Приход осени» женского трио 'Barberettes'. Этот молодой коллектив быстро прославился своими песнями а-ля 50-60-х годов. Мощные, глубокие голоса участниц полюбились многим меломанам в Корее, особенно слушателям старшего поколения. Затем у нас в эфире прозвучала сольная композиция «Воспоминания ветра» исполнителя На Оля, участника мужской группы «Браун айд соул». Песни На Оля, не лишённые меланхолии, трогают душу и пробуждают в нас нежность и печаль, особенно в этот сезон.

Осень – грустная и лиричная, задумчивая пора, вдохновляющая творчески. Наверное, поэтому у многих исполнителей так много песен об осени/ У некоторых – их чуть ли не половина, а может и больше. В программе мы предложили вниманию радиослушателей композицию «Осенняя ночь» замечательного гёрлз-дуэта «Тапичхи» - одного из самых любимых женских коллективов наших старых слушателей. В тексте песни рассказано о быстро проходящем времени года и молодости, порой вызывающей сожаление. А последней песней, прозвучавшей в рамках нашей очередной рубрики, стала композиция «Той весной, этой осенью», записанная двумя участницами - Ын Чжи и Ха Ён гёрлз-группы 'Apink’.





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