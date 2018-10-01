Дата рождения: 18 февраля 1990 г.

Место рождения: г. Сеул

Рост: 168 см

Вес: 51 кг





Кан Со Ра – корейская киноактриса. Мечтала стать режиссером или работать сфере создания кинофильмов, в итоге поступила в университет Донгук на факультет театра и кино. Однажды Кан Со Ра успешно прошла пробы в фильм ужасов «Четвертый урок дедукция» (4교시추리영역), где ее напарником по съемочной площадке стал Ю Сын Хо. В итоге она стала актрисой и дебютировала в кино в 2009 году. Первый успех к актрисе пришел после роли в фильме «Сонни» (써니), фильме о группе девочек-подростков 1980-ых. После этого Кан Со Ра сыграла главные роли в музыкальном сериале «Мечтай о высоком-2» (드림하이2) и семейной драме «Уродливый сигнал тревоги» (못난이주의보) 2013 года. В 2014 году Кан Со Ра обрела еще большую популярность благодаря роли в сериале о медицине «Доктор Чужак» (닥터이방인) и трагикомедии «Мисэн: неполноценная жизнь» (미생–아직살아있지못한자). После Кан Со Ра исполнила главные роли в романтической комедии «Теплый и уютный» (맨도롱또똣) с Ю Ён Соком и криминальном сеиале «Районный адвокат Чо Дыль Хо» (동네변호사조들호). В 2017 года Кан Со Ра сыграла вместе с Чхве Си Воном в сериале«Любовь Пён Хёка»(변혁의사랑). В 2018 году стало известно, что Кан Со Ра появится в комедийном фильме «Я тебе не сделаю больно».