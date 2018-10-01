В Корее открылся грандиозный фестиваль скидок Korea Sale Festa

28 сентября в РК начался крупнейший фестиваль скидок и распродаж. Мероприятие проводится третий год подряд и продлится всего 10 дней, завершившись 7 октября. Традиция проводить такого рода мероприятия началась несколько лет назад. До 2015 года они проводились в качестве ежегодных туристических шопинг-фестивалей под различными названиями. Однако из-за эпидемии ближневосточного респираторного синдрома в 2014 году наметился определённый спад. В результате были внесены некоторые изменения с целью привлечения иностранных туристов, а также местных жителей.





В этом году грандиозный фестиваль скидок пройдёт под патронажем правительства РК, а в следующем году организацией займутся уже государственные предприятия страны. Ранее, подобные мероприятия проводились в течение месяца, однако на этот раз было принято решение сократить срок проведения до десяти дней и увеличении скидок на товары. Таким образом, иностранцы и жители страны получат хорошую возможность совершить выгодный шопинг. Так, скидки на некоторые товары будут достигать 80%. К примеру, можно будет выгодно приобрести некоторую бытовую технику. Кроме того, во многих крупных торговых центрах страны можно будет купить товары мировых брендов.



