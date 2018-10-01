РК будут переданы останки 64 военнослужащих, погибших в годы Корейской войны

Большое количество южнокорейских и американских солдат, погибших в годы Корейской войны, до сих пор числятся пропавшими без вести. По данным Пентагона, останки пяти тысяч погибших солдат находятся на территории Северной Кореи, немало их и в демилитаризованной зоне на границе Юга и Севера. Впервые США приступили к поискам останков погибших военных ещё в 1954 году, после окончания Корейской войны. Тогда, согласно договорённостям между Вашингтоном и Пхеньяном, были найдены и возвращены на Родину тела около двух тысяч американских военнослужащих. После этого поисково-спасательные работы были временно приостановлены до декабря 1988 года. Позднее, в 1993 году, США и КНДР подписали соглашение, касающееся поиска и возвращения на Родину останков американских солдат. Так, в 1995 году Пхеньян провёл отдельные поисковые работы, в результате которых США были возвращены более двухсот останков солдат. В 2018 году, в соответствии с сингапурскими договорённостями, Пхеньян передал США останки ещё 55 американских солдат.





Сеул в полной мере приступил к поискам погибших солдат лишь в 2000 году. Для этого при Министерстве обороны страны был создан специальный поисковый отряд, в результате чего поиски останков солдат приобрели систематический характер. В 2010 году правительство создало универсальную информационную систему, в которой были собраны данные ДНК родственников солдат, погибших в годы Корейской войны. Благодаря такой базе данных, был упрощён процесс установления личностей погибших солдат. До 2017 года на территории РК были найдены останки более 11.000 погибших корейских, американских, китайских и северокорейских солдат. В этот раз Вашингтон передаст Сеулу останки 64 южнокорейских военнослужащих, найденных в ходе совместных северокорейско-американских поисковых работ.