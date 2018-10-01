Корейская к-поп группа BTS выступила в ООН

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Настоящий повод для гордости не только для любителей корейской поп-музыки. Участники группы BTS выступили с докладом на собрании «Поколение без границ» (Generation Unlimited) особой группы ООН по делам молодежи, прошедшем 24 сентября в Нью-Йорке. На мероприятии присутствовала Ким Чжон Сук, супруга Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, а также генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Уважаемые дамы и господа, кем бы вы ни были, из какой страны вы бы ни приехали, какого бы тона ни была ваша кожа, какой бы ни была ваша сексуальная ориентация, говорите о себе. Говоря о себе, делайте себе имя и свой голос», - говорилось в их докладе. Группа BTS стали первыми в истории корейскими музыкантами, которые удостоились читать доклад на собрании ООН. Напомним, 25 августа 2018 года они начали мировой тур с концерта в Сеуле и на данный момент гастролируют по странам Северной Америки. 6 октября 2018 года BTS первыми из корейских музыкантов дадут сольный концерт на стадионе Сити-филд в Нью-Йорке.