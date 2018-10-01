Актер Сон Чжун Ги раздавал еду

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Известный актер Сон Чжун Ги с пользой провел последний день корейского праздника Чхусок, а именно принял участие в волонтерской деятельности. 26 сентября модель и киноактриса Пак Ён Сон разместила в своем личном аккаунте в социальной сети снимок с актером, подписав его словами: «Последний день празднования Чхусок вместе с Сон Чжун Ги - ангелом «Дома любви и мира», помогаем в центре для бездомных». На фото видно, как Пак Ён Сон и Сон Чжун Ги набирают вареный рис в специальные ланч-боксы. В тот день они помогали бездомным старикам, оказавшимся без еды и без крыши над головой. Сон Чжун Ги активно помогает разным волонтерским организациям, фондам и центрам помощи. Так, в начале 2018 года он перечислил 24 миллиона вон на счета Фонда Кореи по борьбе с детском лейкемией (한국백혈병어린이재단).