«Крепость Анси» собрала 1 миллион зрителей

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Главный блокбастер этой осени «Крепость Анси» (안시성) уверенно лидирует по кассовым сборам. Спустя 4 дня после начала проката его посмотрели уже 1 миллион зрителей. В знак благодарности исполнители главных ролей сделали совместную фотографию, на которой они держат небольшие флажки с названием фильма. На фотографии были запечатлены актеры Чо Ин Сон, Нам Чжу Хёк, Ом Тхэ Гу, Соль Хён и Пак Пён Ын. Эта команда актеров уже успела побывать в развлекательной передаче «Радиозвезда» (라디오스타) и в других мероприятиях, продемонстрировав безупречный командный дух. «Крепость Анси» - это масштабный блокбастер об осаде пограничной крепости Анси государства Когурё силами Империи Тан. Жестокая осада длится 88 дней и заканчивается величайшей в истории Восточной Азии победой. Фильм вышел в прокат 19 сентября 2018 года.