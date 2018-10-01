Представлены все участницы новой группы IZ*ONE

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В течение четырех дней с 17 по 20 сентября, на официальной странице в социальной сети новой группы «Айз Ван» (IZ*ONE/아이즈원) были представлены снимки каждой из участниц. А 21 сентября на странице были опубликованы первые общие снимки всех девушек, где все участницы были одеты в светлый верх и синие джинсы. Напомним, коллектив «Айз Ван» был сформирован по итогам музыкального шоу на выбывание «PRODUCE 48» (프로듀스 48), в финальный состав попали Чан Вон Ён, Мияваки Сакура, Чо Ю Ри, Чхве Е На, Ан Ю Чжин, Ябуки Нако, Квон Ын Би, Кан Хе Вон, Хонда Хитоми, Ким Чхэ Вон, Ким Мин Чжу и Ли Чхэ Ён. В преддверии официального дебюта группа «Айз Ван» уже демонстрирует большую популярность – на их аккаунт в инстаграме подписаны более 200,000 человек. Дебют группы состоится в октябре 2018 года.