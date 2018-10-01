Закрытие Фонда примирения и исцеления

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25 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин встретился в Нью-Йорке с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Он сообщил главе японского правительства о намерении ликвидировать Фонд примирения и исцеления. Созданный на средства, выделенные японским правительством, он был призван помогать жертвам сексуального рабства. Решение связано с тем, что фонд не в состоянии выполнять возложенные на него функции.

Фонд примирения и исцеления начал работу 28 июля 2016 года. Он создан в соответствии с договорённостью между Сеулом и Токио от 28 декабря 2015 года. Тогда главы МИД двух стран Юн Бён Сэ и Фумио Кисида заключили соглашение, согласно которому Япония выдели ла в данный фонд 1 млрд иен. Однако это решение было встречено резкой критикой со стороны южнокорейской общественности, так как вопрос решался лишь на уровне правительства без привлечения к обсуждению непосредственных жертв трагедии.

После основания фонда жертвам сексуального рабства было выплачено почти 4 млн долларов, однако недовольство общественности так и не прекратилось, поскольку примирение и исцеление жертв должно проходить с их непосредственного согласия. По этой же причине фонд никак не повлиял на улучшение южнокорейско-японских отношений. В декабре 2017 года рабочая группа, в задачи которой входило рассмотрение проблем соглашения о жертвах сексуального рабства, официально признало, что соглашение учитывало лишь интересы правительства и заключалось без обсуждения с непосредственными жертвами сексуального рабства.

После заключения соглашения премьер-министр Японии Синдзо Абэ принёс официальные извинения, однако они прозвучали очень коротко и вскользь.

Эксперты считают, что проблема жертв сексуального рабства будет стоять на пути развития двусторонних отношений, пока не будет разрешён полностью. Вместе с тем, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что правительство не намерено аннулировать прежние договорённости по проблеме сексуального рабства или требовать от Японии повторных переговоров.