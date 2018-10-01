Президенты РК и США подписали поправки к FTA

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24 сентября в Нью-Йорке президенты Республики Корея и США Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп подписали поправки к соглашению о свободной торговле (FTA). До конца января 2019 года стороны планируют завершить все необходимые процедуры, а ратифицировать соглашение парламентами планируется до конца октября.

В принятых поправках Сеул пошёл на уступки в автомобильной отрасли, однако отказался дополнительно открывать рынок сельскохозяйственной продукции. Было решено ещё на 20 лет сохранить пошлины на импорт американских автомобилей-пикапов, которые планировалось снять в 2021 году. Квоту на ввоз американских автомобилей увеличили с 25 тыс. до 50 тыс. на каждого производителя. При этом соответствие критериям безопасности США будет приравниваться к прохождению южнокорейских стандартов. То же самое касается автозапчастей для американских автомобилей.

Поправки отразили требование южнокорейской стороны об улучшении условий системы разрешения споров между инвестором и принимающей инвестиции страной (ISDS). В частности, если инвестор начнёт процедуру разбирательства через какое-либо другое соглашение о сотрудничестве, то дело не будет рассматриваться в рамках соглашения о свободной торговле между Республикой Корея и США.

Ожидается, что поправки позволят южнокорейской стороне избавиться от давления США в торговле. Директор департамента торговых соглашений министерства промышленности, торговли и энергетики Республики Корея Ким Хён Чжон отметил важное значение принятого документа. Республика Корея стала первой страной среди партнёров США, на которых в последнее время обрушилась волна торговых споров. Как заявил Дональд Трамп, Сеул и Вашингтон создали образец торгового сотрудничества и заложили исторический камень в основу дальнейшего развития двусторонних торговых отношений.

Между тем, некоторые эксперты считают, что подписание поправок к соглашению о свободной торговле не избавит от давления американской стороны. В качестве примера приводятся квоты на ввоз южнокорейской металлургической продукции в США, которые были введены несмотря на действие соглашения о свободной торговле.