Президент РК вернулся из США

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26 сентября президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вернулся из США, гдле он принял участие в 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи ООН и провёл ряд двусторонних встреч, в том числе, с главой Белого дома Дональдом Трампом. Основной целью поездки южнокорейского лидера было создание базы для проведения второго американо-северокорейского саммита. Мун Чжэ Ин сообщил президенту США о готовности Пхеньяна к ядерному разоружению, а Дональд Трамп, в свою очередь, подтвердил намерение встретиться с северокорейским лидером Ким Чон Ыном в ближайшем будущем.

Выступая с речью на сессии Генассамблеи ООН, Мун Чжэ Ин напомнил, что Пхеньян официально отказался от своей прежней ядерной политики и сосредоточил усилия на развитии экономики. Тем самым, он сделал шаг к выходу из многолетней изоляции. Теперь настала очередь мирового сообщества отреагировать на новый выбор и усилия КНДР. Он призвал мировое сообщество оказать содействие Пхеньяну, вставшему на путь, который ведёт к прочному миру и процветанию.

Охарактеризовав перемены, происходящие на Корейском полуострове как «драматичные», Мун Чжэ Ин отметил, что они стали возможны в значительной степени благодаря усилиям ООН. Южнокорейский лидер напомнил, что Северо-Восточная Азия является конфликтным регионом, и устранение этих конфликтов следует начать с Корейского полуострова, который вот уже 65 лет находится в состоянии войны. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что с помощью соседних стран его удастся заменить на состояние мира.

Президент также упомянул и о важности союзнических отношений с США, благодаря которым, по его мнению, в КНДР происходят «удивительные изменения». Мун Чжэ Ин подчеркнул, что союзничество с США будет продолжаться и дальше даже после заключения мирного договора и воссоединения Кореи.