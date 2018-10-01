Юг и Север приступили к разминированию ДМЗ

Первого октября военные Юга и Севера Кореи начали разминирование демилитаризованной зоны, которая разделяет Корейский полуостров. Она представляет собой полосу земли шириной четыре километра. Ликвидация мин и прочих неразорвавшихся боеприпасов проводится в рамках реализации договорённостей в военной области, достигнутых в рамках межкорейского саммита в Пхеньяне. Согласно договорённостям, на первом этапе разминирование осуществляется в объединённой зоне безопасности в пограничном пункте Пханмунчжом и на участке демилитаризованной зоны в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо.





Обе Кореи будут проводить работы каждая на своей территории. На первом этапе, который продлится 20 дней, будет проведено разминирование объединённой зоны безопасности. Затем начнётся разминирование территории уезда Чхольвон-гун, которое продлится до 30 ноября. Наряду с работами по разминированию представители Юга, Севера и войск ООН обсудят восстановление объединённой зоны безопасности в прежнем виде. Первоначально там не было военной демаркационной линии, и в пределах зоны можно было беспрепятственно передвигаться между Югом и Севером. Однако в 1976 году, когда северокорейский военный убил топором американского офицера, зону разделила бетонная демаркационная линия. Смешанные караульные посты были ликвидированы, а любые личные контакты запрещены. В настоящее время караульные по обе стороны границы вооружены пистолетами. Однако были случаи, когда северокорейские солдаты открывали стрельбу из винтовок по своим гражданам, пытавшимся бежать на Юг. Разминирование участка ДМЗ в уезде Чхольвон-гун является подготовительным этапом к поискам останков военных, погибших в ходе Корейской войны. Начало работ по поиску останков запланировано на апрель следующего года.



