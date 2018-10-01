Ущеб  от землетрясения в Индонезии растёт 

В Индонезии растёт количество жертв землетрясения на острове Сулавеси и вызванного им цунами. Число подтверждённых жертв превысило 1.200 человек. Более 900 человек получили травмы различной степени. Между тем, как сообщили в Национальном агентстве по поиску и спасению, их число увеличится и, скорее всего, превысит 2 тыс. человек. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в провинции Центральный Сулавеси 28 сентября, где в течение почти двух суток было зафиксировано около 170 повторных толчков. Они вызвали цунами.





Масштабы разрушений и большое число жертв специалисты связывают с особенностями рельефа местности. Наиболее пострадавший от цунами город Палу с населением 380 тыс. человек расположен в длинном узком заливе шириной до двух километров. В результате того, что цунами ворвалось в столь узкое пространство, разрушительная сила волны увеличилась. Индонезийские острова расположены в так называемом Тихоокеанском огненном поясе – зоне активной вулканической деятельности, где землетрясения происходят часто. Однако нынешнее землетрясение вызывает особое внимание специалистов в связи с тем, что остров Сулавеси расположен в области горизонтального смещения, в то время как цунами возникают в зоне субдукции, где океаническая плита опускается ниже земной коры. Когда в зоне субдукции происходит землетрясение, в результате вертикального движения пласта морской воды возникает волна цунами. Так произошло на островах Суматра в Индонезии в 2004 году и Тохоку в Японии в 2011 году. Высказываются различные предположения о том, почему землетрясение на Сулавеси вызвало цунами. Некоторые полагают, что толчки землетрясения могли стать причиной оползня в море, и в результате вызванного этим вертикального движения возникло цунами. В августе этого года в результате серии землетрясений на другом индонезийском острове – популярном курорте Ломбок – погибли более 500 человек.