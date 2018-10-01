Радио Романс (2) 잘 다녀오셨어요?
2018-10-01
#Говорим как герои сериалов l 2018-10-01
Фраза недели
잘 다녀오셨어요?
[Чаль данёощоссоё]
Как съездили?
Грамматика
В одном из прошлых выпусков мы разобрались с выражением 다녀오세요. 다녀오세요 - уважительная форма глагола 다녀오다, имеющий значение «сходить». Дословно выражение переводится «осторожно сходите». Наше сегодняшнее выражение также от этого же глагола 다녀오다, форма прошедшего времени с вопросительным знаком. К нему добавлено наречие 잘 «хорошо». Таким образом, 잘 다녀오셨어요? Переводится как «как съездили?» Корейцы говорят данное выражение, чтобы приветствовать собеседника, который вернулся после отдыха или из путешествия.
- 오랜만이에요. 출장 잘 다녀오셨어요?
- Долго не виделись. Как съездили в командировку?
- 얼굴 많이 좋아졌어요. 휴가 잘 다녀오셨어요?
- Хорошо выглядите. Как съездили на отпуск?
Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.
어땠어요? – «Как было?»
역마살이 꼈어 – «Лягушка-путешественница».
2018-10-01
2018-09-28
2018-09-28