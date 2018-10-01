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Радио Романс (2) 잘 다녀오셨어요?

#Говорим как герои сериалов l 2018-10-01

Говорим как герои сериалов

Фраза недели 

잘 다녀오셨어요?

[Чаль данёощоссоё] 

Как съездили?


Грамматика 

В одном из прошлых выпусков мы разобрались с выражением 다녀오세요. 다녀오세요 - уважительная форма глагола 다녀오다, имеющий значение «сходить». Дословно выражение переводится «осторожно сходите». Наше сегодняшнее выражение также от этого же глагола 다녀오다, форма прошедшего времени с вопросительным знаком. К нему добавлено наречие 잘 «хорошо». Таким образом, 잘 다녀오셨어요? Переводится как «как съездили?» Корейцы говорят данное выражение, чтобы приветствовать собеседника, который вернулся после отдыха или из путешествия.


- 오랜만이에요. 출장 잘 다녀오셨어요?

- Долго не виделись. Как съездили в командировку?


- 얼굴 많이 좋아졌어요. 휴가 잘 다녀오셨어요?

- Хорошо выглядите. Как съездили на отпуск?



Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения. 


어땠어요? –  «Как было?»

역마살이 꼈어 – «Лягушка-путешественница».


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