Радио Романс (2) 잘 다녀오셨어요?

Фраза недели

잘 다녀오셨어요?

[Чаль данёощоссоё]

Как съездили?





Грамматика

В одном из прошлых выпусков мы разобрались с выражением 다녀오세요. 다녀오세요 - уважительная форма глагола 다녀오다, имеющий значение «сходить». Дословно выражение переводится «осторожно сходите». Наше сегодняшнее выражение также от этого же глагола 다녀오다, форма прошедшего времени с вопросительным знаком. К нему добавлено наречие 잘 «хорошо». Таким образом, 잘 다녀오셨어요? Переводится как «как съездили?» Корейцы говорят данное выражение, чтобы приветствовать собеседника, который вернулся после отдыха или из путешествия.





- 오랜만이에요. 출장 잘 다녀오셨어요?

- Долго не виделись. Как съездили в командировку?





- 얼굴 많이 좋아졌어요. 휴가 잘 다녀오셨어요?

- Хорошо выглядите. Как съездили на отпуск?









Помимо этого мы попробовали выучить другие выражения.





어땠어요? – «Как было?»

역마살이 꼈어 – «Лягушка-путешественница».



