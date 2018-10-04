Компания «Самбуныйиль» - производитель лечебных матрасов

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Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы поговорим о компании «Самбуныйиль» (3boon1/삼분의일), которая производит лечебные матрасы и поставила цель в первый год работы достичь объёма продаж в 10 млрд вон или 9 млн долларовж. Говорит президент компании г-н Чон Чжу Хун.





Мы производим матрасы. Обычно матрасы доставляют специальные грузовые машины. Наша продукция, не имеющая пружин, сжимается, благодаря пенному материалу. Поэтому доставка более удобная. После окончания университета я создал приложение, через которое соединял помощников по домашним делам с заказчиками таких услуг. Это был немного неудачный опыт. На этой почве я узнал, что такое бессонница. Так я понял ценность, которую даёт сон. Это послужило мотивом к открытию производства матрасов.





Чон Чжу Хун окончил Сеульский государственный университет по специальности микробиология. Работая в компании Daewoo International, он увидел потенциал мобильных приложений, создав своё по предоставлению услуг уборки. Но через два года он закрыл это дело. Затем пришла идея заняться матрасами. Вначале он практически жил на заводе, постигая новую для себя науку. 1 января 2017 года г-н Чон Чжу Хун основал компанию «Самбуныйиль», что переводится как «одна треть». Название указывает на то, что треть жизни мы проводим во сне, который очень важен для нас.





ⓒ 3boon1

Наша продукция из полиуретановой пены. В отличие от пружинных, такие матрасы полностью обхватывают тело человека. Для максимального смягчения и устранения точек смягчения мы используем пятислойную структуру. Каждый слой имеет свою функцию. На нашем матрасе человек ощущает мягкость, словно лежит в воде. Особенно это актуально для людей, у которых что-либо болит. За счёт отсутствия давления на следующий день человек чувствует себя комфортно и свежо.





Есть три вида матрасов – пружинные, латексные и пенные. В Республике пока наиболее распространены пружинные, а в США и Европе растёт спрос на пенные. Из полиуретана делаются хирургическая марля, пластыри и другие медицинские принадлежности. Особенность таких матрасов состоит в способности обхвата всей поверхности тела и распределения веса. Это обеспечивает глубокий сон. У таких матрасов был большой минус – специфический запах. Но «Самбуныйиль» устранила его с помощью горячего обдува. Также компания создала свою пену Cool, которая решила проблему проходимости воздуха. Уделяя особое внимание безопасности материала, компания получила сертификацию по европейскому стандарту CertiPUR, разработанному специально для пен, которые используются в изготовлении матрасов и мягкой мебели.





ⓒ 3boon1

Обычные профильные компании не делают бета-тестирования продукции. Мы же тестировали свои матрасы, предоставив их людям, которые очень чувствительны к таким вещам и имеют проблемы со сном. Мы считали, что если более половины из них согласятся приобрести наши матрасы после месяца использования, то это будет указывать на потенциал разработки. Мы совершенствовали свой продукт до тех пор, пока не достигли этого показателя. Наша последняя модель превысила 70%.





В матрасе пять слоёв пены. В результате тестирования и тщательного отбора была выведена окончательная конструкция. Четвёртый слой - самый мягкий, третий отвечает за обхват тела, второй придаёт устойчивость, а первый обеспечивает проходимость воздуха. Матрас был представлен в июле прошлого года. Для снижения стоимости компания продаёт свою продукцию в основном через интернет. Созданы центры, где можно пощупать матрас и полежать на нём, чтобы почувствовать все плюсы. Для облегчения доставки матрас сжимается под большим прессом. А для того, чтобы он принял прежнюю форму, компания приложила немало усилий, разработав особую структуру пены. Компания выходит в лидеры среди производителей пенных матрасов. Самый большой рынок - это США. Но там высочайшая конкуренция, поэтому на начальном этапе компания хочет попробовать силы в России и Южной Америке, где конкуренция не так велика. Помимо матрасов, разрабатываются подушки, рамочные кровати и постельные принадлежности. Таким образом, компания «Самбуныйиль» быстро переходит на новый уровень.