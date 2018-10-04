Перспективы межкорейского экономического сотрудничества

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С 18 по 20 сентября в Пхеньяне состоялся третий с начала этого года межкорейский саммит. Через четыре дня в Нью-Йорке состоялась встреча президентов Республики Корея и США, на которой говорилось о возможности проведения второго южнокорейско-американского саммита. Всё это создаёт отличные условия для налаживания экономического взаимодействия между Сеулом и Пхеньяном. Подробнее об этом мы поговорим с экономическим обозревателем г-ном Чон Чхоль Чжином.





В Пхеньянской декларации описан план сотрудничества в военной сфере и по денуклеаризации. Ещё один пункт касается экономического взаимодействия. Тут тоже есть несколько подпунктов. Но их суть заключается в активизации обменов в социальной сфере, возобновлении работы Кэсонского индустриального комплекса и Кымгансанской туристической зоны. На их базе планируется создать особые экономическую и туристическую зоны на западном и восточном побережьях. Для их нормального функционирования необходимы автомобильные и железные дороги. Направления экономического сотрудничества, изложенные в декларации, представляют собой общую картину дальнейших действий.





В ходе межкорейского саммита, состоявшегося в Пхеньяне, лидеры Юга и Севера выразили стремление к развитию экономического сотрудничества. Они договорились о модернизации сетей автомобильных и железных дорог Севера, а в случае формирования подходящих условий для возобновления работы Кэсонского индустриального комплекса и Кымгансанской туристической зоны. Между тем, санкции Совета Безопасности ООН запрещают инвестиции в северокорейскую экономику, а также ведение совместных проектов с КНДР. Поэтому для начала Юг и Север решили заняться сферами, которые не затрагивают санкции. Это модернизация и соединение дорожных сетей двух стран.





Сначала, вероятно, работа начнётся на южнокорейской стороне. На восточном побережье к Северу идёт железная дорога, а на западном побережье автодорога. Но железная дорога протянулась от Каннына до Чэчжина, не доходя до межкорейской границы. Поэтому, скорее всего, на первом этапе работа будет проходить именно здесь. На западном побережье похожая ситуация с автодорогой. Когда эти отрезки будут построены можно будет подумать об их соединении с северокорейской дорожной сетью. Что касается бюджета, то на удлинение железной дороги уйдёт более двух миллиардов долларов, а на автодорогу гораздо меньше – 460 млн долларов.





Юг и Север договорились начать в этом году работу по прокладке на южнокорейской стороне железной и автомобильной дорог, ведущих к межкорейской границе. Каждая сторона будут проводить эти работы самостоятельно на своих территориях. Поэтому они не касаются санкций. После того, как санкции будут смягчены и станет возможным нанимать северокорейских рабочих или вести с КНДР финансовые операции, могут снова заработать Кэсонский индустриальный комплекс и Кымгансанская туристическая зона. Тогда же более подробно можно будет проработать план создания специальных экономической и туристической зон. Возможности межкорейского сотрудничества расширятся ещё больше, когда будет снят запрет на ввоз в КНДР грузов стратегического значения.





В прошлом у Юга и Севера был опыт экономического сотрудничества. Так, во время первого межкорейского саммита группа Samsung планировала создать комплекс электронной промышленности. До 2010 года планировалось вложить инвестиции в производство цветных телевизоров, телефонов и другой бытовой техники. Есть опыт и у LG. После того, как завершится работа по соединению дорожной сети двух Корей, следующим этапом будет налаживание развитой системы коммуникаций и электроснабжения. В сфере энергетики с нашей стороны партнёром Севера может выступить Корейская электроэнергетическая корпорация, а что касается коммуникаций, то LG U Plus – один из трёх операторов связи на Юге. Не будем забывать и о SK Telecom. В общем, ходит много разговоров, в том числе и о создании на Севере «умных» городов. Так что все эти моменты, скорее всего, прорабатываются.





В ходе межкорейского саммита в Пхеньяне южнокорейского президента сопровождали главы четырёх крупнейших корпораций. Все они либо имели опыт сотрудничества в Севером в прошлом, либо предпринимали попытки в этом направлении. Главы корпораций осторожно указали на возможность подготовки планов полноценного сотрудничества с КНДР. Группа Hyundai, которая не раз инвестировала в экономику Севера, прорабатывает «дорожную карту» участия в развитии в КНДР. POSCO не скрывает желания вложить средства в разработку северокорейских природных ресурсов. Можно сказать, активное улучшение межкорейских отношений может дать южнокорейским компаниям новый толчок к развитию.





Если всё пойдёт как надо, в течение пяти лет с помощью межкорейского сотрудничества можно будет создать 130 тыс. рабочих мест. Кроме того, возможно увеличение южнокорейского ВВП на 0,81%. Экономический эффект от работы Кэсонского индустриального комплекса превысит 150 млрд долларов. При соединении дорожных сетей Юга и Севера синергетический эффект будет огромным. Всё зависит от того, как быстро будет проходить процесс смягчения антисеверокорейских санкций. У нас есть проблема низкой рождаемости и сокращения численности работоспособного населения. Но на Севере огромные ресурсы дешёвой рабочей силы. Поэтому сотрудничество Юга и Севера даст колоссальный эффект.





Сотрудничество выгодно и для Юга, и для Севера. Южнокорейская экономика, которая демонстрирует низкий рост, связанный с низкой рождаемостью и старением общества, сможет найти новый стимул для роста. Север получит технологии и капитал для экономического развития. Кроме того, ещё одним стимулом роста станет рынок Юга и Севера, который составляет 80 млн человек. Но скорость воплощения этих надежд зависит от постепенной отмены международных санкций против КНДР.





Смягчение антисеверокорейских санкций Совбеза ООН и США зависит от того, как быстро будет реализован процесс денуклеаризации Севера. Без этого все планы сотрудничества с КНДР останутся на бумаге. Это касается любого экономического взаимодействия с Севером. Поэтому смягчение санкций, хотя бы постепенное, является главным условием.