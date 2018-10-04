В Инчхоне открылся съезд IPCC 

Первого октября в Инчхоне открылся Общий съезд межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). Данная группа была сформирована при участии Всемирной метеорологической организации (WМО) и Программы ООН по окружающей среде (UNEP). В её задачи входит подготовка докладов по исполнению Рамочной конвенции ООН по изменению климата и Киотского протокола. Цель данной деятельности состоит в подписании договора о борьбе с выбросами парниковых газов. Главная тема нынешнего съезда посвящена специальному докладу по вопросу повышения средней температуры на Земле на 1,5 градуса. Речь идёт о повышении температуры в мире на 1,5 градуса по сравнению с периодом промышленной революции в мире. Эксперты отмечают необходимость удержания роста средней температуры ниже данного уровня. В докладе приводится анализ основных источников выбросов парниковых газов и влияния потепления. Он будет использоваться в работе 24-й конференции Рамочной конвенции ООН по изменению климата, которая состоится в декабре этого года в Польше.





Понятие о том, что повышение средней температуры воздуха на 1,5 градуса является точкой невозврата в вопросе глобального потепления, было предложено в Парижском соглашении от 2015 года. Тогда в соглашении предлагалось приложить усилия, чтобы не допустить повышения температуры более чем на 2 градуса. Стороны договорились при возможности удерживать отметку в 1,5 градуса. Однако в вышеуказанном спецдокладе говорится, что этот уровень будет достигнут к 2040 году. В период с 1880 по 2012 год средний рост температуры составлял 0,06 градуса в 10 лет. Но сегодня показатель вырос в три раза, составив 0,2 градуса. Глобальное потепление несёт серьёзные последствия для всего мира, в том числе повышение уровня моря, изменение климата вымирание определённых видов животных и растений.



