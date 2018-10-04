День вооружённых сил РК отмечался в новом формате 

1 октября в РК отметили День вооружённых сил. На этот раз в Сеуле не проводился военный парад, который традиционно рассматривается как демонстрация военной силы. Напротив, мероприятия по случаю 70-летия основания вооружённых сил страны проводились в формате фестиваля, что является отражением изменений в политической ситуации на Корейском полуострове. Торжественная церемония проводилась в Корейском военном музее, и в ней могли принять участие обычные горожане. В рамках главного мероприятия состоялись национальная церемония, выступление министра обороны, вручение наград. В заключение с речью выступил президент страны Мун Чжэ Ин. Далее состоялись мастер-класс по тхэквондо, демонстрация перспективных военных технологий и концерт известных эстрадных исполнителей.





На мероприятии военнослужащие показали наработки в ведении боевых действий в будущем, используя новый комплект боевой экипировки Warrior Platform. Были представлены новые образцы боевой техники, в том числе сапёрные роботы, тактический транспорт для сухопутных войск, дроны и многое другое. Оперативная боевая спецгруппа показала, как проводятся операции в реальных условиях. В завершение перед зрителями выступил известный южнокорейский певец PSY. У южнокорейских военных принято раз в пять лет проводить масштабный парад. Так, в этом году он должен был пройти в очередной раз. Но в итоге было решено соответствовать нынешней атмосфере стремления к миру.