Южнокорейская делегация примет участие в торжествах в Пхеньяне

С 4 по 7 октября в Пхеньяне пройдут праздничные мероприятия по случаю 11-ой годовщины принятия межкорейской декларации от 4 октября 2007 года. Документ подписали в Пхеньяне президент РК Ро Му Хён и председатель государственного комитета обороны КНДР Ким Чен Ир. Это была вторая по счету совместная декларация Юга и Севера. Первая была принята 15 июня 2000 года по итогам переговоров президента РК Ким Дэ Чжуна и северокорейского лидера Ким Чен Ира. Вторая межкорейская декларация состояла из восьми основных и двух дополнительных пунктов.

Основное содержание совместной декларации касается укрепления межкорейских отношений, стремления Юга и Севера к миру на Корейском полуострове, а также расширения их сотрудничества в различных областях. Восемь основных пунктов касались следующих тем: реализация положений совместной декларации от 15 июня 2000 года, превращение межкорейских отношений в отношения взаимного уважения и доверия. снижение военной напряжённости, активизация усилий Юга и Севера по выполнению совместного заявления участников шестисторонних переговоров от 19 сентября 2005 года и их соглашения от 13 февраля 2007 года с целью разрешения ядерной проблемы на Корейском полуострове, активизация торгово-экономического сотрудничества, обмены и сотрудничество в социальной и культурной сфере, проекты гуманитарного сотрудничества и укрепление сотрудничества на международной арене.



