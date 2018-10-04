Госсекретарь США вновь посетит Пхеньян 

Вашингтон и Пхеньян вновь сядут за стол переговоров. На 7 октября намечен официальный визит госсекретаря США Майкла Помпео в КНДР, в ходе которого он встретится с северокорейским лидером Ким Чон Ыном. В этой связи вновь появилась возможность проведения второго северокорейско-американского саммита. Сам факт визита Помпео в Пхеньян имеет важное значение. Это своего рода сигнал всему миру о попытках урегулирования проблем между Вашингтоном и Пхеньяном. Ещё в августе Майкл Помпео собирался посетить КНДР, однако визит был отменён ровно за день до намеченной даты. Причина заключалась в том, что, по мнению Вашингтона, на тот момент не было достигнуто прогресса в решении северокорейской ядерной проблемы. Однако сейчас сложились некоторые предпосылки для её успешного решения.

25 сентября, на следующий день после южнокорейско-американского саммита в Нью-Йорке, Майкл Помпео встретился c главой МИД КНДР Ли Ён Хо. Сразу после этой встречи было объявлено о предстоящей поездке госсекретаря США в Пхеньян. До сих пор США требовали от северокорейской стороны конкретных действий в решении ядерной проблемы. В свою очередь, Пхеньян настаивал на немедленном провозглашении окончания Корейской войны и смягчении международных санкций. Поэтому визит Помпео в КНДР может стать своего рода барометром развития северокорейско-американских отношений, от показателей которого будет зависеть проведение второй встречи Дональда Трампа и Ким Чон Ына. Теперь остаётся надеяться на то, что Майкл Помпео сумеет подобрать ключ к решению проблемы.