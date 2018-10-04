



3 октября в Республике Корея отмечают День образования государства. В нашем выпуске вы узнаете о легенде, которая гласит, что самое древнее корейское государство Кочосон было образовано 4351 год назад, а также о самом мудром правителе династии Чосон - короле Сэчжоне Великом.





Выпуск 382. День образования государства

* Мелодия "Сучжэчхон" - Оркестр народных инструментов Государственного центра традиционной музыки

* Мелодии "Сому", "Токкён" и "Ёнгван" из части "Чондэопчжигок" церемониальной музыки Чонмё чэреак - Оркестр народных инструментов Государственного центра традиционной музыки

* Песня "Ариран" провинции Канвондо - Группа "Лидо"