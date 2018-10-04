«Тёмная фигура преступления» (암수살인/Dark Figure of Crime, 2018)
2018-10-04
#Новости шоу-бизнеса l 2018-10-04
Жанр: криминальная драма
Режиссер: Ким Тхэ Гюн
В ролях: Ким Юн Сок, Чу Чжи Хун и др.
Премьера: 3 октября 2018 года
Ограничение: детям старше 15-ти лет
Есть пострадавшие, но нет ни заявления, ни тел, ни расследования. Об этих убийствах еще не знает мир.
«Семь, всего было семь человек. Тех, кого я убил».
Заключенный в тюрьму убийца Ким Тхэ О (Чу Чжи Хун) дает чистосердечные показания следователю Ким Хён Мину (Ким Юн Сок).
Хён Мину подсказывает интуиция, что эти показания являются правдой, и он начинает расследования всех семи убийств, о которых сказал Тхэ О.
«Если не будешь этому верить, не сможешь вести расследование. Сначала просто верь и до конца подозревай».
Хён Мин узнаёт, что Тхэ О искусно мешает правду с ложью, но не бросает расследования.
Однако это расследование становится большой трудностью из-за приближающегося закона исковой давности и недостатка свидетельств...
2018-10-04
2018-10-04 15:35:37
2018-10-04 11:13:17