23-й Пусанский международный кинофестиваль пройдёт под знаком “первого года нормализации”

23-й Пусанский международный кинофестиваль пройдёт с 4 по 13 октября под знаком “первого года нормализации”. Речь идёт об урегулировании внутренних разногласий, начавшихся в 2014 году, когда на фестивале был показан документальный фильм «Водолазный колокол», посвящённый трагедии парома «Сэволь». В результате девять кинематографических организаций страны объявили бойкот фестивалю, который усугубился скандалом с «чёрными списками» деятелей культуры. В этом году организаторы заявили о первом годе нормализации, чтобы подчеркнуть, что все конфликты улажены, и фестиваль готов к новому старту.





Впервые Пусанский международный кинофестиваль прошёл в 1996 году. Тогда были показаны 174 киноленты из тридцати стран. За неделю работы показы фильмов посетили 170 тысяч человек, что было неслыханным успехом. Мероприятие переросло в городской праздник. В первое время показы кинолент проходили в основном в театрах квартала Нампо-дон. Когда открылись кинотеатры Megabox и CGV Centum City, основную часть фестиваля перенесли в район пляжа Хэундэ. С 2011 года основные мероприятия стали проходить в Пусанском киноцентре. В этом году на тридцати экранах в пяти кинотеатрах покажут 323 ленты из 79-ти стран. На фестивале пройдёт рекордное число мировых премьер - целых 115. Число картин, номинированных на приз “Новое течение”, возросло с четырёх до четырнадцати. Этот приз вручается начинающим режиссёрам из Азии за их первый или второй полнометражный фильм. Цель данной награды - открытие и поддержка талантливых начинающих режиссёров.



