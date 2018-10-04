Агентство Standard & Poor’s сохранило за РК рейтинг АА

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s второй год подряд сохраняет за РК суверенный рейтинг АА со стабильным прогнозом. Другие крупнейшие мировые рейтинговые агентства - Moody's и Fitch - также сохранили присвоенные ими ранее рейтинги. Отсутствие изменений в рейтингах вызвано положительным влиянием последних событий на Корейском полуострове. Агентство Standard & Poor's присвоило РК данный рейтинг в августе 2016 года. Помимо РК, данный рейтинг получили ещё шесть стран: Великобритания, Бельгия, Франция, Новая Зеландия, Абу-Даби и Кувейт. Рейтинг АА делится на две категории: АА+ и АА-. В верхней категории позиции заняли США, Гонконг, Финляндия, Австрия и другие страны. В нижней категории находится Тайвань. Соседи РК - Япония и КНР - получили оценку А+. Наивысшим рейтингом ААА обладают 11 стран: Германия, Канада, Австралия, Сингапур, Нидерланды, Дания, Швеция, Люксембург, Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн.





Эксперты агентства Standard & Poor’s приняли во внимание положительные тенденции на Корейском полуострове: снижение внешних рисков из-за ослабления северокорейской угрозы, наличие надёжного экономического фундамента, открытую налоговую политику и благоприятную внутриполитическую ситуацию. Средний рост ВВП был оценён в 2,7%. Однако стоит отметить, что нерешённость ядерной проблемы Пхеньяна остаётся основным фактором, сдерживающим рост рейтинга РК. По мнению Standard & Poor’s, основным экономическим риском являются потенциально высокие расходы в случае падения режима в Северной Корее и воссоединения двух Корей. На сегодняшний день южнокорейский рейтинг пока расценивается как безопасный. В случае положительных тенденций в решении ядерной проблемы КНДР, южнокорейский рейтинг может быть повышен.