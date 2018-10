Будет ли это концом истории Wanna One?

ⓒ YONHAP News

Мужская группа Wanna One, сформированная по итогам второго сезона телепроекта PRODUCE 101, объявила о возвращении на сцену 19 ноября 2018 года. Однако официальные выступления и появления на публике продолжатся только до 31 декабря 2018 года, запланированный альбом станет их последним альбомом. 3 октября официальные представители группы заявили, что Wanna One готовятся к камбеку, и «это будет последним альбомом группы, который выйдет в течение запланированного срока». Коллектив дебютировал в августе прошлого года и всего за полтора года активности выпустил четыре альбома. Заглавная композиция «Энергичный» (에너제틱) дебютного альбома 1X1=1(TO BE ONE) была на на первом месте нескольких чартов Кореи, репэкидж-альбом перешел отметку в миллион продаж, и таким образом ребята оправдали свою популярность. В этом году вопрос о продлении контракта с участниками стал очень остро, но на данный момент точно неизвестно, как сложится судьба группы. От этого дата 19 ноября может стать значимой для всех слушателей Wanna One.