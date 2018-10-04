Пак Син Хе, Ким Сон Рён и Чон Чжон Со в триллере

ⓒ S.A.L.T.ent / MY COMPANY / Yuleum Entertainment

Вслед за актрисой Пак Син Хе к съёмкам фильма «Звонок» (콜) присоединились актрисы Ким Сон Рён и Чон Чжон Со. 3 ноября новостное агенство OSEN опубликовало новость, гласившую, что актриса Ким Сон Рён утверждена на роль матери главной героини в триллере «Звонок» режиссера Ли Чхун Хёна, новость же об участии Чон Чжон Со подтвердило её актерское агенство. События фильма разворачиваются возле одного телефонного звонка между живущими в разном временном пространстве молодыми женщинами. Известная актриса Пак Син Хе исполнит главную роль. Однажды её героине звонят из прошлого времени, после чего в жизни девушки начинаются необъяснимые вещи. Чон Чжон Со исполнит роль Ён Сук, звонившей из прошлого героине Пак Син Хе. Съёмки триллера начнутся в ноябре 2018 года, премьера запланирована на 2019 год.