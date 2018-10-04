Певец Сай дал бесплатное шоу

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1 ноября на площади Мира перед Мемориальным военным музеем известный певец Сай дал яркое выступление. В тот день Сай выступил на праздничном концерте, посвященном Дню Национальной армии Кореи. Сай зажег публику тремя хитами – «Чемпион» (챔피언), «Каннам Стайл» (강남스타일) и «Искусство» (예술이야). У Сая есть интересная история отношений с военными силами - из-за недостаточно прилежной службы артисту пришлось служить в армии целых два раза. Сначала он отслужил 35 месяцев в качестве агента промышленного функционирования, после решения военной комиссии он снова был отправлен на службу еще на 20 месяцев. Случилось это в 2007 году. Его новорожденным дочерям-близняшкам не было и трёх месяцев, а ему пришлось оставить семью и во второй раз отправиться в центр подготовки новобранцев. Однажды в эфире одной телепередачи Сай сказал, что его дочери родились в День Национальной армии, и видимо армия – это его судьба. Напомним, после концерта на площади Мира 1 ноября Сай не взял гонорар за выступление, и все издержки выплатил из личных средств.